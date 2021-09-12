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    Гол Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Лацио»

    «Милан» — «Лацио»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Милан Лацио Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В рамках третьего тура итальянской Серии А «Милан» на своем поле обыграл «Лацио» со счетом 2:0.

    Златан Ибрагимович
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    Златан Ибрагимович

    «Россонери» вышли вперед на 45-й минуте, когда Рафаэл Леау получил мяч около 11-метровой отметки и пробил низом в дальний угол.

    Еще через несколько минут хозяева могли удвоить свое преимущество, если бы Франк Кессье с пенальти не пробил в перекладину.

    И все же на 67-й минуте миланцы упрочили свое лидерство. Анте Ребич сделал пас на Златана Ибрагимовича вдоль ворот, и швед без проблем катнул мяч в сетку с метра.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Лацио 2:0
    Голы: : Рафаэл Леау (45'), 2:0 Златан Ибрагимович (67') Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия, Алессио Романьоли, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Сандро Тонали, Франк Кессье (Тьемуэ Бакайоко, 61'), Алессандро Флоренци (Алексис Салемакерс, 61'), Браим Диас (Фоде Балло, 80'), Рафаэл Леау (Златан Ибрагимович, 60'), Анте Ребич Лацио: Фелипе Андерсон (Маттиа Цаканьи, 64'), Чиро Иммобиле (Ведат Мурики, 84'), Педро Родригес (Raul Moro, 84'), Луис Альберто, Лукас Лейва, Сергей Милинкович-Савич (Тома Башич, 74'), Эльсеид Хюсай, Франческо Ачерби, Луис Фелипе, Адам Марушич (Мануэль Лаццари, 64'), Пепе Рейна Предупреждения: Адам Марушич (17'), Пепе Рейна (45 + 5'), Луис Альберто (45 + 7'), Эльсеид Хюсай (57'), Тьемуэ Бакайоко (63') Удаление: Maurizio Sarri (90 + 5')

    В турнирной таблице Серии А «Милан» занимает первое место (9 очков), а «Лацио» — шестое (6 очков).

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