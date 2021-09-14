Новым спортивным директором «Спартака» может стать скаут «ПСЖ»

Лука Каттани Фото: globallookpress.com
«Летом консультации с ним уже вела Зарема Салихова, которая хорошо знакома с итальянцем», — сказал один из источников издания.
«Спартак рассматривает на этот пост нескольких кандидатов. Скорее всего, это будет иностранец. Но говорить о конкретных именах преждевременно, скажу лишь, что к выбору в клубе относятся внимательно, торопиться никто не станет», — добавил пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Напомним, в августе из-за разногласий с руководством клуба пост спортивного директора «Спартака» покинул Дмитрий Попов.
Ранее сообщалось, что «Спартак» в ближайшее время покинет глава селекционного отдела.