Новым спортивным директором «Спартака» может стать скаут «ПСЖ»

Скаут «Пари Сен-Жермен»может занять должность спортивного директора сообщает «Чемпионат».

«Летом консультации с ним уже вела Зарема Салихова, которая хорошо знакома с итальянцем», — сказал один из источников издания.

«Спартак рассматривает на этот пост нескольких кандидатов. Скорее всего, это будет иностранец. Но говорить о конкретных именах преждевременно, скажу лишь, что к выбору в клубе относятся внимательно, торопиться никто не станет», — добавил пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Напомним, в августе из-за разногласий с руководством клуба пост спортивного директора «Спартака» покинул Дмитрий Попов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» в ближайшее время покинет глава селекционного отдела.