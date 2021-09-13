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    Погба может продлить контракт с «МЮ» из-за Роналду

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба планирует продлить контракт с клубом, сообщает The Athletic.

    Поль Погба
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    Поль Погба

    Ранее агент француза Мино Райола неоднократно заявлял, что футболист не хочет оставаться в «МЮ». На тот момент серьезный интерес к Погба проявлял мадридский «Реал».

    По данным источника, ситуация изменилась после возвращения в «МЮ» Криштиану Роналду. Теперь 28-летний футболист склоняется к тому, чтобы подписать новое соглашение с клубом.

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    • В текущем сезоне Погба сделал семь результативных передач в четырех матчах английской Премьер-лиги.

    Действующий контракт Погба с «МЮ» рассчитан до лета 2022 года.

    Напомним, Роналду в своем первом матче после возвращения в «Манчестер Юнайтед» забил два мяча в ворота «Ньюкасла».

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