Погба может продлить контракт с «МЮ» из-за Роналду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»планирует продлить контракт с клубом, сообщает The Athletic.

Ранее агент француза Мино Райола неоднократно заявлял, что футболист не хочет оставаться в «МЮ». На тот момент серьезный интерес к Погба проявлял мадридский «Реал».

По данным источника, ситуация изменилась после возвращения в «МЮ» Криштиану Роналду. Теперь 28-летний футболист склоняется к тому, чтобы подписать новое соглашение с клубом.

В текущем сезоне Погба сделал семь результативных передач в четырех матчах английской Премьер-лиги.

Действующий контракт Погба с «МЮ» рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, Роналду в своем первом матче после возвращения в «Манчестер Юнайтед» забил два мяча в ворота «Ньюкасла».