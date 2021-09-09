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    Сафонов признал не лучшие кондиции для игры в сборной

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    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о решении тренерского штаба сборной России не приглашать его на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Я трезво оцениваю себя. Мне кажется, сейчас я не в лучших кондициях для сборной, а там должны играть лучшие. Те, кто сейчас в форме, кто на данный момент сильнее.

    Не скажу, что я самый сильный на данный момент. Мне нужно набрать форму, и тогда мы поборемся.

    Гиля в порядке? Думаю, он делает все, что от него требует тренерский штаб. Тренерский штаб может быть доволен. По мне — так.

    Общался ли я с Кафановым? Да, мне звонили, мы разговаривали, и я полностью согласен с тренерским штабом. Я не могу быть не согласен с ними», — приводит слова Сафонова журналист Тимур Журавель.

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