Сафонов признал не лучшие кондиции для игры в сборной

Вратарь «Краснодара»высказался о решении тренерского штаба сборной России не приглашать его на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

«Я трезво оцениваю себя. Мне кажется, сейчас я не в лучших кондициях для сборной, а там должны играть лучшие. Те, кто сейчас в форме, кто на данный момент сильнее.

Не скажу, что я самый сильный на данный момент. Мне нужно набрать форму, и тогда мы поборемся.

Гиля в порядке? Думаю, он делает все, что от него требует тренерский штаб. Тренерский штаб может быть доволен. По мне — так.

Общался ли я с Кафановым? Да, мне звонили, мы разговаривали, и я полностью согласен с тренерским штабом. Я не могу быть не согласен с ними», — приводит слова Сафонова журналист Тимур Журавель.