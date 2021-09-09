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    СМИ: Азмун бесплатно покинет «Зенит» в 2022 году

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    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не будет продлевать контракт с клубом, сообщает Calciomercato.com.

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    По данным источника, агент иранца Фали Рамадани предложил «Милану» подписать игрока на правах свободного агента следующим летом.

    При этом отмечается, что в «Милане» пока нет четкой позиции по 26-летнему форварду.

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    • Азмун отказывается подписывать новый контракт с «Зенитом». Футболист недоволен тем, что клуб не захотел продавать его минувшим летом, несмотря на серьезный интерес со стороны «Байера» и «Лиона».

    Азмун забил пять мячей в шести матчах текущего чемпионата России.

    Ранее Азмун рассказал о предложениях со стороны «Ромы» и «Тоттенхэма».

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