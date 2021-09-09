СМИ: Азмун бесплатно покинет «Зенит» в 2022 году

Нападающий «Зенита»не будет продлевать контракт с клубом, сообщает Calciomercato.com.

По данным источника, агент иранца Фали Рамадани предложил «Милану» подписать игрока на правах свободного агента следующим летом.

При этом отмечается, что в «Милане» пока нет четкой позиции по 26-летнему форварду.

Азмун отказывается подписывать новый контракт с «Зенитом». Футболист недоволен тем, что клуб не захотел продавать его минувшим летом, несмотря на серьезный интерес со стороны «Байера» и «Лиона».

Азмун забил пять мячей в шести матчах текущего чемпионата России.

Ранее Азмун рассказал о предложениях со стороны «Ромы» и «Тоттенхэма».