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    СМИ: ЦСКА предлагал «Зениту» купить Влашича

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    ЦСКА готов был отпустить полузащитника Николу Влашича в «Зенит», сообщает «Чемпионат».

    Никола Влашич
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    Никола Влашич

    По данным источника, питерский клуб предлагал за хорватского футболиста 20 миллионов евро плюс Александра Ерохина и еще одного игрока.

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    • «Армейцы сами вышли на "Зенит" с предложением купить полузащитника. Питерский клуб, который по-прежнему был заинтересован в Николе, сделал вот такое предложение, но переговоры сорвались на финальной стадии сделки», — сказал собеседник издания.

    Напомним, незадолго до закрытия трансферного окна Влашич перешел в лондонский «Вест Хэм».

    Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» заплатил за Влашича 27 миллионов евро.

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