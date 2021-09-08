СМИ: ЦСКА предлагал «Зениту» купить Влашича

готов был отпустить полузащитника сообщает «Чемпионат».

По данным источника, питерский клуб предлагал за хорватского футболиста 20 миллионов евро плюс Александра Ерохина и еще одного игрока.

«Армейцы сами вышли на "Зенит" с предложением купить полузащитника. Питерский клуб, который по-прежнему был заинтересован в Николе, сделал вот такое предложение, но переговоры сорвались на финальной стадии сделки», — сказал собеседник издания.

Напомним, незадолго до закрытия трансферного окна Влашич перешел в лондонский «Вест Хэм».

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» заплатил за Влашича 27 миллионов евро.