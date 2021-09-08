Исландия — Германия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (08.09.2021)

В 21:45 в группе J отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Исландия»: Ханнес Тор Халлдорссон, Birkir Saevarsson, Brynjar Ingi Bjarnason, Йон Гудни Фьолусон, Ари Фрейр Скуласон, Биркир Бьярнасон, Виктор Паульссон, Isak Bergmann Johannesson, Йоханн Берг Гудмундссон, Альберт Гудмундссон, Thorir Helgason.

«Германия»: Тимо Вернер, Лерой Зане, Илкай Гюндоган, Серж Гнабри, Леон Горецка, Йозуа Киммих, Тило Керер, Никлас Зюле, Антонио Рюдигер, Йонас Хофман, Мануэль Нойер.

Предыдущий матч соперников: «Германия» — «Исландия» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:6.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Исландия» — «Германия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.52.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Германия» со счетом 0:6. Матч между командами «Исландия» и «Германия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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