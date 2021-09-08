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    Матч «Арсенал» — ЦСКА смогут посетить до шести тысяч болельщиков

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    На матче между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА в седьмом туре РПЛ смогут присутствовать до шести тысяч болельщиков, информирует официальный сайт «оружейников».

    Болельщики на стадионе в Туле
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    Болельщики на стадионе в Туле

    «В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на основании Указа губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина и согласно требованиям Роспотребнадзора на матче седьмого тура чемпионата России между "Арсеналом" и ЦСКА сможет присутствовать до 30% зрителей.

    Продажа билетов на матч с ЦСКА будет открыта только для вакцинированных болельщиков от COVID-19 и переболевших коронавирусом», — говорится в сообщении клуба.

    Напомним, встреча между командами состоится 12 сентября в Туле.

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