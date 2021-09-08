Матч «Арсенал» — ЦСКА смогут посетить до шести тысяч болельщиков

На матче между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА в седьмом туре РПЛ смогут присутствовать до шести тысяч болельщиков, информирует официальный сайт «оружейников».

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на основании Указа губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина и согласно требованиям Роспотребнадзора на матче седьмого тура чемпионата России между "Арсеналом" и ЦСКА сможет присутствовать до 30% зрителей.

Продажа билетов на матч с ЦСКА будет открыта только для вакцинированных болельщиков от COVID-19 и переболевших коронавирусом», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, встреча между командами состоится 12 сентября в Туле.