Матч «Арсенал» — ЦСКА смогут посетить до шести тысяч болельщиков

Болельщики на стадионе в Туле Фото: globallookpress.com
«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на основании Указа губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина и согласно требованиям Роспотребнадзора на матче седьмого тура чемпионата России между "Арсеналом" и ЦСКА сможет присутствовать до 30% зрителей.
Продажа билетов на матч с ЦСКА будет открыта только для вакцинированных болельщиков от COVID-19 и переболевших коронавирусом», — говорится в сообщении клуба.
Напомним, встреча между командами состоится 12 сентября в Туле.