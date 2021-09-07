Дания — Израиль. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (07.09.2021)

В 21:45 в группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч

Составы команд:

«Дания»: Каспер Шмейхель, Йоаким Андерсен, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Даниэль Васс, Томас Делейни, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Йоаким Мехле, Andreas Skov Olsen, Юссуф Поульсен, Миккель Дамсгор.

«Израиль»: Эран Захави, Шош-Зальман Вайссман, Манор Соломон, Бибрас Натхо, Дан Леон Глазер, Sun Menachem, Хатем Абд Эль-Хамид, Эйтан Тиби, Орель Дгани, Элазар Даса, Офир Марсиано.

Предыдущий матч соперников: «Израиль» — «Дания» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Дания» — «Израиль». Коэффициент ставки — 2.65.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Дания» со счетом 1:0. Матч между командами «Дания» и «Израиль» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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