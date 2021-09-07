Сборная Дании
Сборная Дании нынешний отборочный цикл проводит блестяще.
По итогам пяти туров сборная Дании занимает 1 место в турнирной таблице своей отборочной группы.
В активе у датчан максимум набранных очков (15). В минувшем туре квалификации Дания добыла трудовую викторию.
Фарерские острова удалось дожать лишь в самой концовке (0:1). Единственный мяч в активе Йонаса Винда.
С израильтянами сборная Дании пересекалась пять раз. Что интересно, все пять поединков завершились победой скандинавов.
Сборная Израиля
Нынешний турнир сборная Израиля проводит весьма неплохо. Нынешнее поколение израильских футболистов вполне способно выйти в финальную часть Мундиаля.
На текущий момент команда занимает 2 место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Причем от лидера группы датчан отставание составляет 5 очков.
Минувший тур команда может записать себе в актив. Дома сборная Израиля разнесла в пух и прах австрийцев (5:2).
Израильтяне неудачно играют с датчанами. Это во многом и предопределит исход отчетной встречи.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Данию за 1.29, на ничью за 5.50, а на Израиль — за 13.00.
Гости неудачно играют с датчанами, вот и в этом матче вряд ли могут рассчитывать на очки.
Датчане в нынешней отборочной кампании еще не пропускала, и явно постарается добыть очередную победу. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.65.