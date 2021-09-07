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    Дания продемонстрирует стартовую активность?

    Дания — Израиль. Прогноз, ставка (к. 2.65) на футбол, ЧМ-2022, 7 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Дания — Израиль
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    Йонас Винд
    Дания сыграет на своем поле с Израилем в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 21:45 мск. Дания — Израиль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа F 07 Сентября 2021 года
    Дания
  • Копенгаген
    •  Дания 21:45 Израиль Израиль
  • Иерусалим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.27
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 10.80
  • Ставка!
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    Сборная Дании

    Сборная Дании нынешний отборочный цикл проводит блестяще.
    По итогам пяти туров сборная Дании занимает 1 место в турнирной таблице своей отборочной группы.

    В активе у датчан максимум набранных очков (15). В минувшем туре квалификации Дания добыла трудовую викторию.

    Фарерские острова удалось дожать лишь в самой концовке (0:1). Единственный мяч в активе Йонаса Винда.

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    С израильтянами сборная Дании пересекалась пять раз. Что интересно, все пять поединков завершились победой скандинавов.

    Сборная Израиля

    Нынешний турнир сборная Израиля проводит весьма неплохо. Нынешнее поколение израильских футболистов вполне способно выйти в финальную часть Мундиаля.

    На текущий момент команда занимает 2 место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Причем от лидера группы датчан отставание составляет 5 очков.

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    • Минувший тур команда может записать себе в актив. Дома сборная Израиля разнесла в пух и прах австрийцев (5:2).

    Израильтяне неудачно играют с датчанами. Это во многом и предопределит исход отчетной встречи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Данию за 1.29, на ничью за 5.50, а на Израиль — за 13.00.

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    Хозяева имеют прекрасную статистику, забив уже 17 мячей, и не пропустив ни одного.

    Гости неудачно играют с датчанами, вот и в этом матче вряд ли могут рассчитывать на очки.

    Датчане в нынешней отборочной кампании еще не пропускала, и явно постарается добыть очередную победу. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.65.

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    Дания — Израиль: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 07.09.2021. Прогнозы на футбол. Дания продемонстрирует стартовую активность?
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