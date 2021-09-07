Дания сыграет на своем поле с Израилем в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 21:45 мск. Дания — Израиль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Дании

Сборная Дании нынешний отборочный цикл проводит блестяще.

По итогам пяти туров сборная Дании занимает 1 место в турнирной таблице своей отборочной группы.

В активе у датчан максимум набранных очков (15). В минувшем туре квалификации Дания добыла трудовую викторию.

Фарерские острова удалось дожать лишь в самой концовке (0:1). Единственный мяч в активе Йонаса Винда.

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С израильтянами сборная Дании пересекалась пять раз. Что интересно, все пять поединков завершились победой скандинавов.

Сборная Израиля

Нынешний турнир сборная Израиля проводит весьма неплохо. Нынешнее поколение израильских футболистов вполне способно выйти в финальную часть Мундиаля.

На текущий момент команда занимает 2 место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Причем от лидера группы датчан отставание составляет 5 очков.

Минувший тур команда может записать себе в актив. Дома сборная Израиля разнесла в пух и прах австрийцев (5:2).

Израильтяне неудачно играют с датчанами. Это во многом и предопределит исход отчетной встречи.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Данию за 1.29, на ничью за 5.50, а на Израиль — за 13.00.

Хозяева имеют прекрасную статистику, забив уже 17 мячей, и не пропустив ни одного .

Гости неудачно играют с датчанами, вот и в этом матче вряд ли могут рассчитывать на очки.

Датчане в нынешней отборочной кампании еще не пропускала, и явно постарается добыть очередную победу. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.65.