Латвия — Норвегия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (04.09.2021)

В 19:00 в группе G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 начнётся матч

Составы команд:

«Латвия»: Павел Штейнбор, Робертс Савалниекс, Игорь Тарасов, Каспарс Дубра, Райвис Юрковскис, Эдуард Эмсис, Криш Карклиньш, Владимир Камеш, Янис Икаунекс, Андрей Цыганик, Владислав Гутковский.

«Норвегия»: Эрлинг Холанн, Мохамед Эльюнуссип, Kristian Thorstvedt, Мартин Эдегор, Матиас Норманн, Мортен Торсби, Биргер Мелинг, Кристоффер Вассбакк Аер, Стефан Страндберг, Маркус Хольмгрен-Педерсен, Андре Хансен.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Латвия» — «Норвегия». Коэффициент ставки — 2.00.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. Матч между командами «Латвия» и «Норвегия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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