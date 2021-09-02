Грузия — Косово. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (02.09.2021)

В 19:00 в группе B отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч

Составы команд:

«Грузия»: Георгий Лория, Grigol Chabradze, Гурам Кашия, Давид Хочолава, Irakli Azarov, Георгий Абурджания, Джаба Канкава, Георгий Цитаишвили, Отар Китеишвили, Valeri Qazaishvili, Георгий Квилитая.

«Косово»: Эльбасан Рашани, Ведат Мурики, Лирим Кастрати, Валон Бериша, Ибрахим Дресевич, Бесар Халими, Флорент Хадергьонай, Фидан Алити, Амир Ррахмани, Мергим Войвода, Арьянет Мурич.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Грузия» — «Косово» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.26.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Грузия» со счетом 1:0. Матч между командами «Грузия» и «Косово» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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