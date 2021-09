Сауль перешел из «Атлетико» в «Челси»

Полузащитник «Атлетико»перешел в, сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

«Челси» арендовал испанского футболиста до конца текущего сезона.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, сумма сделки составила пять миллионов евро.

В соглашении также указано, что «Челси» сможет выкупить Сауля за 40 миллионов евро.

We’re delighted to welcome @saulniguez to the club on a season-long loan! ✍️#HolaSaul 🇪🇸