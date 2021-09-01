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    Сауль перешел из «Атлетико» в «Челси»

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    Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес перешел в «Челси», сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

    Сауль Ньигес
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    Сауль Ньигес

    «Челси» арендовал испанского футболиста до конца текущего сезона.

    По информации известного журналиста Фабрицио Романо, сумма сделки составила пять миллионов евро.

    В соглашении также указано, что «Челси» сможет выкупить Сауля за 40 миллионов евро.

    Сауль выступал за первую команду «Атлетико» с 2010 года.

    Напомним, ранее стало известно, что «Атлетико» взял в аренду нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна.

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