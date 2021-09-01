Сауль перешел из «Атлетико» в «Челси»

Сауль Ньигес Фото: globallookpress.com
«Челси» арендовал испанского футболиста до конца текущего сезона.
По информации известного журналиста Фабрицио Романо, сумма сделки составила пять миллионов евро.
В соглашении также указано, что «Челси» сможет выкупить Сауля за 40 миллионов евро.
We’re delighted to welcome @saulniguez to the club on a season-long loan! ✍️#HolaSaul 🇪🇸— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 31, 2021
Сауль выступал за первую команду «Атлетико» с 2010 года.
Напомним, ранее стало известно, что «Атлетико» взял в аренду нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна.