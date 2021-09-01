Молдавия — Австрия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (01.09.2021)

В 21:45 в группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч

Составы команд:

«Молдавия»: Cristian Avram, Ион Жардан, Вячеслав Посмак, Maxim Potirniche, Олег Рябчук, Cristian Dros, Раду Гынсарь, Артур Ионицэ, Сергей Платика, Mihail Ghecev, Alexandr Belousov.

«Австрия»: Михаэль Грегорич, Марко Арнаутович, Юлиан Баумгартлингер, Андреас Ульмер, Флориан Гриллич, Кристофер Триммель, Конрад Лаймер, Луис Шауб, Мартин Хинтереггер, Филипп Линхарт, Daniel Bachmann.

Предыдущий матч соперников: «Молдавия» — «Австрия» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Молдавия» — «Австрия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Австрия» со счетом 1:2. Матч между командами «Молдавия» и «Австрия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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