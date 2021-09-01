Казахстан — Украина: счет матча 2:2, обзор голов

Сборнаясыграла вничью с командойв матче четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2022.

Встреча группы D, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 2:2.

Гости вышли вперед уже на 2-й минуте благодаря шикарному удару Романа Яремчука из-за пределов штрафной площади.

На 68-й минуте форвард хозяев Абат Аймбетов поразил чужие ворота, но взятие было отменено после просмотра VAR. И все же спустя еще шесть минут Руслан Валиуллин сравнял счет.

На третьей компенсированной арбитром минуте ко второму тайму Даниил Сикан затолкал мяч в ворота сборной Казахстана, однако и в этот раз свое слово сказал Валиуллин, который через три минуты оформил дубль.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D Казахстан — Украина 2:2 Голы: 0:1 Роман Яремчук (2'), 1:2 Даниил Сикан (90'), 2:2 Ruslan Valiullin (90') Казахстан: Стас Покатилов, Марат Быстров, Александр Марочкин, Юрий Логвиненко, Сергей Малый, Ruslan Valiullin, Асхат Тагыберген (Рамазан Оразов, 90'), Исламбек Куат (Ян Вороговский, 84'), Vladislav Vasiljev (Георгий Жуков, 90'), Azat Nurgaliev (Бактийор Зайнутдинов, 60'), Artur Shushenachev (Абат Аимбетов, 60') Украина: Роман Яремчук (Виктор Цыганков, 58'), Виталий Буяльский (Руслан Малиновский, 58'), Эдуард Соболь (Даниил Сикан, 82'), Александр Зинченко, Сергей Сидорчук (Николай Шапаренко, 75'), Андрей Ярмоленко, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Александр Караваев, Андрей Пятов Предупреждения: Vladislav Vasiljev (43'), Виталий Миколенко (52'), Стас Покатилов (90')

В следующем туре 4 сентября Украина на своем поле примет Францию. Казахстан в этот же день сыграет в гостях с Финляндией.

Группа D

1. Франция — 7 очков (3 игры)

2. Украина — 4 (4)

3. Финляндия — 2 (2)

4. Казахстан — 2 (3)

5. Босния и Герцеговина — 1 (2)