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    Давор Шукер: Влашич — будущее сборной Хорватии

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    Глава Хорватского футбольного союза Давор Шукер поделился мнением о переходе Николы Влашича в «Вест Хэм».

    Никола Влашич
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    Никола Влашич

    «Я счастлив за Николу, рад его профессиональному росту и успехам. Безусловно, Влашич — будущее сборной Хорватии и очень важный игрок национальной команды.

    Переход в "Вест Хэм" — отличный вариант для него. Я сам играл в этой команде и знаю, что этот клуб ему подойдет. Мойес — прекрасный тренер, который поможет Влашичу в развитии.

    Никола сделал большие шаги в России, теперь хочет играть в Англии — это мечта каждого футболиста. В России он показал отличную игру, помогал своему клубу. Но это футбол — таковы правила, нужно двигаться дальше, к мечте.

    Желаю Николе всего-всего самого наилучшего в карьере — как в сборной, так и в клубе», — сказал Шукер в беседе с корреспондентом Sport24 Арманом Навасардяном.

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