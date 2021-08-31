Давор Шукер: Влашич — будущее сборной Хорватии

Глава Хорватского футбольного союзаподелился мнением о переходев «Вест Хэм».

«Я счастлив за Николу, рад его профессиональному росту и успехам. Безусловно, Влашич — будущее сборной Хорватии и очень важный игрок национальной команды.

Переход в "Вест Хэм" — отличный вариант для него. Я сам играл в этой команде и знаю, что этот клуб ему подойдет. Мойес — прекрасный тренер, который поможет Влашичу в развитии.

Никола сделал большие шаги в России, теперь хочет играть в Англии — это мечта каждого футболиста. В России он показал отличную игру, помогал своему клубу. Но это футбол — таковы правила, нужно двигаться дальше, к мечте.

Желаю Николе всего-всего самого наилучшего в карьере — как в сборной, так и в клубе», — сказал Шукер в беседе с корреспондентом Sport24 Арманом Навасардяном.