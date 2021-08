«Реал» согласовал с «Ренном» трансфер Камавинга

Мадридскийв ближайшее время объявит о приобретении полузащитника «Ренна» и сборной Франции

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.

«Королевский» клуб заплатит за 18-летнего футболиста 31 миллионов евро. В соглашении также предусмотрены бонусы.

Камавинга уже прошел медосмотр и подписал полноценный контракт с «Реалом».

Eduardo Camavinga to Real Madrid: HERE WE GO! The offer has been accepted tonight by Rennes. €31m plus add ons. Medical already completed tonight. ⚪️🚨 #DeadlineDay

Paperworks are signed. Official today. He goes to Real NOW — no loan. Camavinga picks Real over Man Utd and PSG. pic.twitter.com/lMCkuM4Nig