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    «Рубин» в ближайшие дни расстанется с тремя легионерами

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    Казанский «Рубин» до закрытия летнего трансферного окна покинут три футболиста.

    Дарко Евтич
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    Дарко Евтич

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Рубин» отдаст швейцарского полузащитника Дарко Евтича в аренду в греческий АЕК до конца этого сезона с правом выкупа.

    Защитник Сильвие Бегич перейдет в аренду в «Крылья Советов». Хорват будет выступать за самарский клуб до конца сезона.

    Японец Мицуки Сайто также покинет клуб и вскоре будет отзаявлен. Полузащитник находился в команде на правах аренды из клуба «Сенан Бельмаре».

    Напомним, ранее «Рубин» подписал контракт с датским вингером Андерсом Дрейером.

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