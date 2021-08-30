«Рубин» в ближайшие дни расстанется с тремя легионерами

Дарко Евтич Фото: rubin-kazan.ru
Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Рубин» отдаст швейцарского полузащитника Дарко Евтича в аренду в греческий АЕК до конца этого сезона с правом выкупа.
Защитник Сильвие Бегич перейдет в аренду в «Крылья Советов». Хорват будет выступать за самарский клуб до конца сезона.
Японец Мицуки Сайто также покинет клуб и вскоре будет отзаявлен. Полузащитник находился в команде на правах аренды из клуба «Сенан Бельмаре».
Напомним, ранее «Рубин» подписал контракт с датским вингером Андерсом Дрейером.