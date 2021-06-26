Ольмо: Матч с Хорватией будет для меня важным и особенным

Хавбек сборной Испанииподелился ожиданиями от матча с Хорватией в 1/8 финала Евро-2020.

Полузащитник испанцев до 2020 года играл за загребское «Динамо».

Все прогнозы на Евро-2020

«Я очень рад. Мы вышли в 1/8 финала и играем с Хорватией. Это будет важный и особенный для меня матч, который я никогда не забуду.

У меня много друзей в сборной Хорватии, поэтому игра будет для меня особенной.

Конечно, у меня хорошие отношения с игроками "Динамо", но и других я тоже знаю. Когда сборная Хорватии тренировалась в Загребе, я тоже там был и многих встречал.

Я знал, что в один прекрасный день буду выступать за сборную Испании и сыграю с Хорватией.

Хорватия и Испания заслуженно вышли в 1/8 финала. Не думаю, что в этом матче есть явный фаворит. Я бы сказал 50 на 50.

Я на 100% поддерживаю команду вне зависимости от того, ставит меня тренер в состав или нет. Работаю изо всех сил, чтобы быть в наилучшей форме, когда понадоблюсь.

Хорватия — не так команда, которая будет закрываться и играть от обороны. Но мы должны сосредоточиться на своих сильных сторонах и быть готовы к любой игре, которую предложит нам соперник», — приводит слова игрока Sportske novosti.

Календарь и таблица Евро-2020

Ольмо также рассказал, что получил более сотни сообщений из Хорватии:

«Одни пишут: "Дани, мы тебя любим, но в понедельник вы едете домой", другие пишут: "Мы не знаем, как болеть против тебя".

Мне столько пришло сообщений из Хорватии! Чудесно, что меня вспоминают с добрыми чувствами», — сказал он.