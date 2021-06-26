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    Ольмо: Матч с Хорватией будет для меня важным и особенным

    Футбол Сборная Испании Футбол Испании Сборная Хорватии Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Хавбек сборной Испании Дани Ольмо поделился ожиданиями от матча с Хорватией в 1/8 финала Евро-2020.

    Дани Ольмо
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    Дани Ольмо

    Полузащитник испанцев до 2020 года играл за загребское «Динамо».

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    «Я очень рад. Мы вышли в 1/8 финала и играем с Хорватией. Это будет важный и особенный для меня матч, который я никогда не забуду.

    У меня много друзей в сборной Хорватии, поэтому игра будет для меня особенной.

    Конечно, у меня хорошие отношения с игроками "Динамо", но и других я тоже знаю. Когда сборная Хорватии тренировалась в Загребе, я тоже там был и многих встречал.

    Я знал, что в один прекрасный день буду выступать за сборную Испании и сыграю с Хорватией.

    Хорватия и Испания заслуженно вышли в 1/8 финала. Не думаю, что в этом матче есть явный фаворит. Я бы сказал 50 на 50.

    Я на 100% поддерживаю команду вне зависимости от того, ставит меня тренер в состав или нет. Работаю изо всех сил, чтобы быть в наилучшей форме, когда понадоблюсь.

    Хорватия — не так команда, которая будет закрываться и играть от обороны. Но мы должны сосредоточиться на своих сильных сторонах и быть готовы к любой игре, которую предложит нам соперник», — приводит слова игрока Sportske novosti.

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    Ольмо также рассказал, что получил более сотни сообщений из Хорватии:

    «Одни пишут: "Дани, мы тебя любим, но в понедельник вы едете домой", другие пишут: "Мы не знаем, как болеть против тебя".

    Мне столько пришло сообщений из Хорватии! Чудесно, что меня вспоминают с добрыми чувствами», — сказал он.

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