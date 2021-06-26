Хавбек сборной Уэльса: Счет выглядит намного хуже, чем мы наиграли

Полузащитник сборной Уэльсапрокомментировал разгром от Дании (0:4) в 1/8 финала Евро-2020.

«Сегодня мы планировали проявить себя с лучшей стороны, доставить сопернику проблемы и навязать свою игру.

Все прогнозы на Евро-2020

И, честно говоря, в начале встречи это получалось. Датчане перестроились и перехватили инициативу. А забитый гол все поменял.

Причина не в том, что мы прилагали недостаточно усилий или проявили мало желания. Мы просто не смогли создать тот самый волшебный момент.

Понятно, что второй гол в начале второго тайма очень усложнил нам задачу. Счет выглядит намного хуже, чем мы наиграли.

Если бы счет 1:0 продержался дольше, то кто знаем, как бы дальше повернулся матч. Мы гордимся, что смогли выйти из группы во второй раз.

Календарь и таблица Евро-2020

Нам нужно думать о квалификации чемпионата мира уже сейчас. У нас молодая команда, которой еще есть что сказать», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.