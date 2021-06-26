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    Хавбек сборной Уэльса: Счет выглядит намного хуже, чем мы наиграли

    Футбол Сборная Уэльса Сборная Дании Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Полузащитник сборной Уэльса Джо Аллен прокомментировал разгром от Дании (0:4) в 1/8 финала Евро-2020.

    Джо Аллен
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    Джо Аллен

    «Сегодня мы планировали проявить себя с лучшей стороны, доставить сопернику проблемы и навязать свою игру.

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    И, честно говоря, в начале встречи это получалось. Датчане перестроились и перехватили инициативу. А забитый гол все поменял.

    Причина не в том, что мы прилагали недостаточно усилий или проявили мало желания. Мы просто не смогли создать тот самый волшебный момент.

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    • Понятно, что второй гол в начале второго тайма очень усложнил нам задачу. Счет выглядит намного хуже, чем мы наиграли.

    Если бы счет 1:0 продержался дольше, то кто знаем, как бы дальше повернулся матч. Мы гордимся, что смогли выйти из группы во второй раз.

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    Нам нужно думать о квалификации чемпионата мира уже сейчас. У нас молодая команда, которой еще есть что сказать», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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