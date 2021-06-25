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    Фода об игре с Италией: У нас есть план

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    Главный тренер сборной Австрии Франко Фода прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Евро-2020 против Италии.

    Франко Фода
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    Франко Фода

    «Мы уже добились чего-то невероятного и очень взволнованы. Италия — невероятно качественная команда, особенно в защите. Итальянцы очень быстро переходят в атаку, когда получают мяч, они очень хороши в позиционных атаках, но у нас есть план. Когда ты выходишь в 1/8 финала, тебе хочется продвинуться еще дальше. Мы хотим сыграть в Мюнхене в четвертьфинале. Да, может, шанс нашей победы оценивается в несколько процентов, но даже с такой вероятностью можно чего-то добиться», — цитирует официальный сайт УЕФА Фоду.

    Команды встретятся 16 июня. Игра начнется в 22:00 по мск.

    На сайте LiveSport.Ru есть смелый прогноз на поединок сборных Италии и Австрии.

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