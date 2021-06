Ярмоленко попал в символическую сборную группового этапа Евро по версии УЕФА

УЕФА опубликовал на своем официальном сайте символическую сборную группового этапа Евро-2020, которая была составлена на основе результатов в игре Fantasy Football.

В сборную попал атакующий полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко, забивший по голу в матчах против Нидерландов и Северной Македонии.

Сразу тремя игроками представлена сборная Нидерландов. В список попали нападающий Мемфис Депай, полузащитник Жоржиньо Вейналдум и защитник Дензел Думфрис.

Символическая сборная группового этапа Евро:

Джанлуиджи Доннарумма (Италия) — Тома Менье (Бельгия), Эмерик Ляпорт (Испания), Дензел Думфрис (Нидерланды) — Эмиль Форсберг (Швеция), Джердан Шакири (Швейцария), Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды), Андрей Ярмоленко (Украина) — Мемфис Депай (Нидерланды), Криштиану Роналду (Португалия), Патрик Шик (Чехия).

🤩📋 How many of these stars did you have in your #EUROfantasy XI?@JustEatTakeaway | #EURO2020