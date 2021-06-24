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    Уткин: Если бы не Эриксен со своим сердцем, Россия заняла бы третье место

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    Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о выходе сборной Украины в плей-офф Евро-2020.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    В 1/8 финала украинская команда сыграет со сборной Швеции. Матч состоится 29 июня в Глазго.

    «Я говорил, что мне кажется, что в конце концов Россия и Украина покажут примерно одинаковый результат и закончат турнир примерно одинаково. Я очень рад за Украину и не подстилаю соломку, но смотрите: ведь и у той, и у другой команды три очка. Но если бы не Эриксен со своим сердцем, Дания выиграла бы два матча, а не один, и сборная России заняла бы третье место.

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    • В турнирной ситуации точно такой же, как у Украины — первая команда все выиграла, вторая выиграла все, кроме одного, третья выиграла один матч, а последняя получила ноль. Было бы так.

    Но судьба сборной России от этого бы никак не изменилась. Два крупных поражения, та же самая разница, безвольная игра дома, позорная игра дома.

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    • Вот видите, я и неправ, но отчасти прав. Какие разные три очка, какие разные турнирные судьбы. И то, что Россия четвертая, а Украина третья, — это уже такой дополнительный показатель», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
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