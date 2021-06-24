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    Агент: Мевля покинет «Сочи»

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    Защитник «Сочи» Миха Мевля не будет продлевать контракт с клубом. Об этом сообщил агент словенского футболиста Евгений Новиков.

    Миха Мевля
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    Миха Мевля

    «Все варианты, которые рассматривает Миха — в Европе, в Турции. В "Сочи" он точно не остается, переговоры закончены. Они взяли уже других футболистов.

    Мы ищем более оптимальные варианты, которые устроят его и его семью. Думаю, в ближайшее время мы точно определимся.

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    • Он сейчас отдыхает после сборной, потом уже примем окончательное решение», — приводит слова Новикова «Спорт-Экспресс».

    В минувшем сезоне Мевля провел за «Сочи» 31 матч и забил три гола.

    На прошлой неделе «Сочи» объявил о переходе хорватского защитника Матео Барача.

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