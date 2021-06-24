Агент: Мевля покинет «Сочи»

Миха Мевля Фото: globallookpress.com
«Все варианты, которые рассматривает Миха — в Европе, в Турции. В "Сочи" он точно не остается, переговоры закончены. Они взяли уже других футболистов.
Мы ищем более оптимальные варианты, которые устроят его и его семью. Думаю, в ближайшее время мы точно определимся.
Он сейчас отдыхает после сборной, потом уже примем окончательное решение», — приводит слова Новикова «Спорт-Экспресс».
В минувшем сезоне Мевля провел за «Сочи» 31 матч и забил три гола.
На прошлой неделе «Сочи» объявил о переходе хорватского защитника Матео Барача.