«Ростов» подписал защитника «Зенита» и отдал его в аренду в «Сочи»

Данила Прохин Фото: globallookpress.com
При этом сезон-2021/22 20-летний защитник проведет в аренде у «Сочи». Отмечается, что соглашение оставляет за клубом из Санкт-Петербурга право приоритетного выкупа Прохина.
Данила Прохин продолжит карьеру в Ростове-на-Дону.— ФК «Зенит» (@zenit_spb) June 5, 2021
Футбольные клубы «Зенит» и «Ростов» договорились о переходе защитника, соглашение оставляет за сине-бело-голубыми право приоритетного выкупа футболиста.
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Прохин — воспитанник академии «Зенита», за основной состав провел 11 матчей, вместе с «сине-бело-голубыми» дважды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок России.
В прошлом сезоне Прохин уже выступал за «Сочи» на правах аренды. В семи матчах защитник забил один гол.