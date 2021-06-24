Далич: У Хорватии есть свои козыри — сборной Испании будет нелегко

Главный тренер сборной Хорватииподелился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Испании.

«Мы решили задачу-минимум: прошли групповой этап и финишировали на втором месте, что стало, пожалуй, наилучшим из возможных результатов.

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Нужно быть готовыми играть так же, как в последнем матче. Но движемся от игры к игре. Основной цели достигли, но наши амбиции выше, однако давайте подходить к ним постепенно.

Веры в успех никогда не терял. Было трудно в течение последних десяти дней, но всё это уже позади. Теперь станет легче.

Испанцы продемонстрировали высокий уровень игры. У них молодая, быстрая, энергичная команда.

Футбол в ее исполнении начинается с прессинга на чужой половине поля и базируется на комбинационной игре с большим количеством передач. Нужно хорошо подготовиться.

Но и у нас есть свои козыри — им тоже будет нелегко. Предстоит очень энергозатратный матч. Нам есть, что противопоставить.

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Мы продемонстрировали это во второй нашей очной встрече в Лиге наций, но сейчас у них уже другая команда. Нужно быть внимательными при их прессинге, не терять мяч.

И, конечно же, будет тяжело, если играть только от обороны. Необходимо будет атаковать», — сказал Далич пресс-службе УЕФА.

Матч между командами состоится 28 июня в Копенгагене и начнется в 19:00 (мск).