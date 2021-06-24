Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную

Нападающий сборной Португалиизабил два гола с пенальти в третьем туре групповой стадии Евро-2020 с Францией (2:2).

Теперь на счету 36-летнего футболиста 109 голов за сборную, он сравнялся с рекордсменом Али Даеи, который выступал за сборную Ирана.

Даеи для достижения отметки в 109 голов потребовалось 145 матчей, а Роналду — 178.

Лучшие бомбардиры сборных

109 — Али Даеи (Иран) — 149 матчей

109 — Криштиану Роналду (Португалия) — 177 матчей

89 — Мохтар Дахари (Малайзия) — 142 матча

84 — Ференц Пушкаш (Венгрия) — 85 матчей

79 — Годфри Читалу (Замбия) — 111 матчей

78 — Хуссейн Саид (Ирак) — 137 матчей

77 — Пеле (Бразилия) — 92 матча

76 — Али Мабхут (ОАЭ) — 92 матча

75 — Шандор Кочиш (Венгрия) — 68 матчей

75 — Кунисигэ Камамото (Япония) — 76 матчей

75 — Башар Абдулла (Кувейт) — 134 матча