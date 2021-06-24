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    Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную

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    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил два гола с пенальти в третьем туре групповой стадии Евро-2020 с Францией (2:2).

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Теперь на счету 36-летнего футболиста 109 голов за сборную, он сравнялся с рекордсменом Али Даеи, который выступал за сборную Ирана.

    Даеи для достижения отметки в 109 голов потребовалось 145 матчей, а Роналду — 178.

    Лучшие бомбардиры сборных

    109 — Али Даеи (Иран) — 149 матчей
    109 — Криштиану Роналду (Португалия) — 177 матчей
    89 — Мохтар Дахари (Малайзия) — 142 матча
    84 — Ференц Пушкаш (Венгрия) — 85 матчей
    79 — Годфри Читалу (Замбия) — 111 матчей
    78 — Хуссейн Саид (Ирак) — 137 матчей
    77 — Пеле (Бразилия) — 92 матча
    76 — Али Мабхут (ОАЭ) — 92 матча
    75 — Шандор Кочиш (Венгрия) — 68 матчей
    75 — Кунисигэ Камамото (Япония) — 76 матчей
    75 — Башар Абдулла (Кувейт) — 134 матча

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