Зинченко указал на психологические проблемы сборной Украины

Полузащитник сборной Украиныподелился эмоциями после поражения от Австрии (0:1) в третьем туре группового этапа Евро-2020.

«Я так разочарован. Даже не знаю, что сказать. Наша игра в первом тайме была неприемлемой. То, как мы действовали на поле, было неприемлемым. Мы чувствовали себя очень хорошо перед матчем на тренировках, но сегодня вечером ничего не работало.

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Не думаю, что физические данные австрийских игроков стали ключевой причиной нашего поражения. Думаю, дело больше в психологии. Мы должны быть победителями на поле. Мы должны бороться и стараться выигрывать все единоборства. Но теперь нам, наверное, просто нужно принять наш уровень.

Будем надеяться на проход в 1/8, но, думаю, шансов мало. Теперь нам просто нужно подождать и посмотреть, произойдет ли то, что нам нужно, в других матчах», — приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.