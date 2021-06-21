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    Зинченко указал на психологические проблемы сборной Украины

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    Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями после поражения от Австрии (0:1) в третьем туре группового этапа Евро-2020.

    Александр Зинченко
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    Александр Зинченко

    «Я так разочарован. Даже не знаю, что сказать. Наша игра в первом тайме была неприемлемой. То, как мы действовали на поле, было неприемлемым. Мы чувствовали себя очень хорошо перед матчем на тренировках, но сегодня вечером ничего не работало.

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    Не думаю, что физические данные австрийских игроков стали ключевой причиной нашего поражения. Думаю, дело больше в психологии. Мы должны быть победителями на поле. Мы должны бороться и стараться выигрывать все единоборства. Но теперь нам, наверное, просто нужно принять наш уровень.

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  • Сборная Украины со счетом 0:1 проиграла команде Австрии в матче третьего тура группы C на Евро-2020. Рассказываем, как это было
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    • Будем надеяться на проход в 1/8, но, думаю, шансов мало. Теперь нам просто нужно подождать и посмотреть, произойдет ли то, что нам нужно, в других матчах», — приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.

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