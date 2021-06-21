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    Шевченко: Бывают такие игры, где как бы ты не хотел — не получается

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Украины Футбол Украины Сборная Австрии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями после поражения команды в матче со сборной Австрии (0:1).

    Андрей Шевченко
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    Андрей Шевченко

    «Игра было очень тяжелой. Команде было физически тяжело сегодня. Мы постоянно опаздывали, нас не хватало. Футболисты выложились полностью на футбольном поле. Бывают такие игры, где как бы ты не хотел — не получается.

    Проигрывали дуэли. Ошибались даже в тех моментах, где пытались подстраховывать друг друга за счет структуры игры. Было очень много невынужденных ошибок. Это говорит об усталости. Когда ты опаздываешь везде, не успеваешь, ошибаешься — рано или поздно это приводит к ошибкам. Вместо того, чтобы отдать простой пас — теряем мяч, дальше получаем угловой и пропускаем гол.

    После этого у нас практически не было шансов вернуться в игру. Ребята отдали все, что у них было. Я видел команду, которой просто не хватало сил. Мы пытались усилить игру, но это было практически невозможно сделать. Мы играли на том уровне, который нам позволяла физическая форма», — цитирует Шевченко Tribuna.com.

    Украина имеет 3 очка и по итогам группового этапа заняла третье место. Получит ли команда путевку в плей-офф, станет известно после окончания всех матчей группового раунда турнира.

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