Шевченко: Бывают такие игры, где как бы ты не хотел — не получается

Главный тренер сборной Украиныподелился впечатлениями после поражения команды в матче со сборной Австрии (0:1).

«Игра было очень тяжелой. Команде было физически тяжело сегодня. Мы постоянно опаздывали, нас не хватало. Футболисты выложились полностью на футбольном поле. Бывают такие игры, где как бы ты не хотел — не получается.

Проигрывали дуэли. Ошибались даже в тех моментах, где пытались подстраховывать друг друга за счет структуры игры. Было очень много невынужденных ошибок. Это говорит об усталости. Когда ты опаздываешь везде, не успеваешь, ошибаешься — рано или поздно это приводит к ошибкам. Вместо того, чтобы отдать простой пас — теряем мяч, дальше получаем угловой и пропускаем гол.

После этого у нас практически не было шансов вернуться в игру. Ребята отдали все, что у них было. Я видел команду, которой просто не хватало сил. Мы пытались усилить игру, но это было практически невозможно сделать. Мы играли на том уровне, который нам позволяла физическая форма», — цитирует Шевченко Tribuna.com.

Украина имеет 3 очка и по итогам группового этапа заняла третье место. Получит ли команда путевку в плей-офф, станет известно после окончания всех матчей группового раунда турнира.