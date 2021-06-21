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    Фернандес с первых минут сыграет против Дании

    Россия — Дания: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы сборных России и Дании на матч третьего тура группового этапа Евро-2020.

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    Встреча группы B, которая пройдет в Копенгагене, начнется в 22:00 по московскому времени.

    Россия: Сафонов, Фернандес, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Кузяев, Оздоев, Зобнин, Миранчук, Головин, Дзюба.

    Дания: Шмейхель, Кьер, Мехле, А. Кристенсен, Вестергор, Дилейни, Васс, Хёйбьерг, Поульсен, Брейтуэйт, Дамсгор.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной Дании. Коэффициент на ее победу — 1.77, на успех России — 5.30, на ничью — 4.35. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Следить за ходом матча можно тут.

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