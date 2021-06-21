Россия — Дания: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составы сборных России и Дании на матч третьего тура группового этапа Евро-2020.

Встреча группы B, которая пройдет в Копенгагене, начнется в 22:00 по московскому времени.

Россия: Сафонов, Фернандес, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Кузяев, Оздоев, Зобнин, Миранчук, Головин, Дзюба.

Дания: Шмейхель, Кьер, Мехле, А. Кристенсен, Вестергор, Дилейни, Васс, Хёйбьерг, Поульсен, Брейтуэйт, Дамсгор.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной Дании. Коэффициент на ее победу — 1.77, на успех России — 5.30, на ничью — 4.35. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

Календарь и таблица Евро-2020

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