Россия — Дания: составы, прогноз, коэффициенты

Марио Фернандес Фото: globallookpress.com
Встреча группы B, которая пройдет в Копенгагене, начнется в 22:00 по московскому времени.
Россия: Сафонов, Фернандес, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Кузяев, Оздоев, Зобнин, Миранчук, Головин, Дзюба.
Дания: Шмейхель, Кьер, Мехле, А. Кристенсен, Вестергор, Дилейни, Васс, Хёйбьерг, Поульсен, Брейтуэйт, Дамсгор.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной Дании. Коэффициент на ее победу — 1.77, на успех России — 5.30, на ничью — 4.35. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.
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