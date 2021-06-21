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    Отправят ли датчане сборную России домой?

    Россия — Дания. Ставка (к. 2.04) на матч чемпионата Европы по футболу 21 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Дания
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    Сборная Дании
    В понедельник, 21 июня, сборная России сыграет с командой Дании в матче третьего тура группового этапа Евро-2020. Встреча группы B, которая пройдет в Копенгагене, начнется в 22:00 по московскому времени. Россия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа B 21 Июня 2021 года
    Россия
  • Москва
    •  Россия 22:00 Дания Дания
  • Копенгаген
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.20
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.70
  • Ставка!
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    Россия

    В 2021 году россияне провели в марте три отборочных матча ЧМ, на выезде одолев Мальту (3:1) и проиграв Словакии (1:2), а на своем поле одолев Словению (2:1).

    В июне россияне в товарищеских матчах на выезде сыграли вничью с Польшей (1:1) и дома победили Болгарию (1:0).

    В стартовом матче на Евро-2020 сборная России крупно уступила Бельгии, пропустив три безответных мяча и выглядя совершенно беззубо.

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    • Во втором туре россияне не без труда справились с командой Финляндии (1:0), благодаря индивидуальному мастерству Алексея Миранчука.

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    По ходу турнира сборная России потеряла Юрия Жиркова, также травму получил Марио Фернандес. Перед заключительным туром россияне идут вторыми в турнирной таблице с 3 очками.

    Дания

    Подопечные Каспера Хьюлманда успешно стартовали в отборе к ЧМ-2022, когда обыграли Израиль (2:0), Молдавию (8:0) и Австрию (4:0).

    В июньских товарищеских матчах датчане разошлись миром с Германией (1:1), а также выиграли у Боснии и Герцеговины (2:0).

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    • Стартовый на Евро-2020 для Дании вышел драматичным — на поле едва не умер хавбек Кристиан Эриксен. Матч был прерван, потом продолжен, и выбитые из колеи датчане уступили в итоге Финляндии (0:1).

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    • В матче второго тура сборная Дании уступила Бельгии (1:2), агрессивно начав встречу и открыв счет, но затем уступив нити игры сопернику.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Сборная Дании занимает четвертое место в турнирной таблице, не набрав очков в двух стартовых турах.

    Ставка

    На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.00, на ничью в основное время — 4.00, а на победу Дании — 1.70.

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    Команды встречались лишь раз — в товарищеском матче в 2012 году. Россияне тогда победили со счетом 2:0.

    Обеим командам нужно набирать очки, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, но особенно датчанам, которые выглядят фаворитами матча. Прогнозируем, что Дания не проиграет.

    Интересен вариант для ставок «Обе забьют» за 1.92.

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