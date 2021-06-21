В понедельник, 21 июня, сборная России сыграет с командой Дании в матче третьего тура группового этапа Евро-2020. Встреча группы B, которая пройдет в Копенгагене, начнется в 22:00 по московскому времени. Россия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Россия

В 2021 году россияне провели в марте три отборочных матча ЧМ, на выезде одолев Мальту (3:1) и проиграв Словакии (1:2), а на своем поле одолев Словению (2:1).

В июне россияне в товарищеских матчах на выезде сыграли вничью с Польшей (1:1) и дома победили Болгарию (1:0).

В стартовом матче на Евро-2020 сборная России крупно уступила Бельгии, пропустив три безответных мяча и выглядя совершенно беззубо.

Во втором туре россияне не без труда справились с командой Финляндии (1:0), благодаря индивидуальному мастерству Алексея Миранчука.

Все прогнозы на Евро-2020

По ходу турнира сборная России потеряла Юрия Жиркова, также травму получил Марио Фернандес. Перед заключительным туром россияне идут вторыми в турнирной таблице с 3 очками.

Дания

Подопечные Каспера Хьюлманда успешно стартовали в отборе к ЧМ-2022, когда обыграли Израиль (2:0), Молдавию (8:0) и Австрию (4:0).

В июньских товарищеских матчах датчане разошлись миром с Германией (1:1), а также выиграли у Боснии и Герцеговины (2:0).

Прогноз на матч Россия — Дания Готова ли Россия к результативной перестрелке?

Стартовый на Евро-2020 для Дании вышел драматичным — на поле едва не умер хавбек Кристиан Эриксен. Матч был прерван, потом продолжен, и выбитые из колеи датчане уступили в итоге Финляндии (0:1).

В матче второго тура сборная Дании уступила Бельгии (1:2), агрессивно начав встречу и открыв счет, но затем уступив нити игры сопернику.

Календарь и таблица Евро-2020

Сборная Дании занимает четвертое место в турнирной таблице, не набрав очков в двух стартовых турах.

Ставка

На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.00, на ничью в основное время — 4.00, а на победу Дании — 1.70.

Команды встречались лишь раз — в товарищеском матче в 2012 году. Россияне тогда победили со счетом 2:0.

Обеим командам нужно набирать очки, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, но особенно датчанам, которые выглядят фаворитами матча. Прогнозируем, что Дания не проиграет .