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    Геркус: Хейт сборной надо снимать, он слишком сильно мешает ребятам играть

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    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от матча между сборными России и Дании в третьем туре группового этапа Евро-2020.

    Сборная России
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    Сборная России

    «Что касается бренда сборной России, согласен, что многое делается, приобретается популярность в регионах… При этом есть тяжёлый информационный фон в прессе — с ним работа ведётся неинтенсивно. Хейт сборной надо снимать: нехорошо, что сборную полощут таким образом. Он слишком сильно мешает ребятам играть. Присутствует ненависть — это ненормальная история и с ней надо работать.

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    • Это комплексная работа для пиарщиков: разъяснить, находить аргументы, быть ближе к людям и прессе. Часть хейта появляется оттого, что нет диалога. Нужно много маленьких шагов: мало плаката "Наши парни, играем за вас". Поймите, потребность людей проявляются во многих вещах: они прежде всего хотят другого отношения, хотят суперрезультат.

    До болельщиков сборной даже банально не преподносятся факты: по статистике российская команда пробежала больше всех, при этом есть мнение, что сборная не старается. Как же не старается, если они физически полностью выкладываются? Это не субъективное мнение, а статистика и цифры.

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    • Футболисты сборной стараются, прилагают сверхусилия — вот это нужно доносить до болельщиков. Некоторые критикуют Дзюбу: да, где-то он плохо сыграл, но опять же, Артём выигрывает невероятное количество верховых единоборств», — приводит слова Геркуса «Чемпионат».

    Матч Россия — Дания пройдет 21 июня в Копенгагене, начало — в 22:00 мск.

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