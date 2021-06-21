Геркус: Хейт сборной надо снимать, он слишком сильно мешает ребятам играть

Бывший генеральный директор «Локомотива»поделился ожиданиями от матча между сборнымив третьем туре группового этапа Евро-2020.

«Что касается бренда сборной России, согласен, что многое делается, приобретается популярность в регионах… При этом есть тяжёлый информационный фон в прессе — с ним работа ведётся неинтенсивно. Хейт сборной надо снимать: нехорошо, что сборную полощут таким образом. Он слишком сильно мешает ребятам играть. Присутствует ненависть — это ненормальная история и с ней надо работать.

Это комплексная работа для пиарщиков: разъяснить, находить аргументы, быть ближе к людям и прессе. Часть хейта появляется оттого, что нет диалога. Нужно много маленьких шагов: мало плаката "Наши парни, играем за вас". Поймите, потребность людей проявляются во многих вещах: они прежде всего хотят другого отношения, хотят суперрезультат.

До болельщиков сборной даже банально не преподносятся факты: по статистике российская команда пробежала больше всех, при этом есть мнение, что сборная не старается. Как же не старается, если они физически полностью выкладываются? Это не субъективное мнение, а статистика и цифры.

Футболисты сборной стараются, прилагают сверхусилия — вот это нужно доносить до болельщиков. Некоторые критикуют Дзюбу: да, где-то он плохо сыграл, но опять же, Артём выигрывает невероятное количество верховых единоборств», — приводит слова Геркуса «Чемпионат».

Матч Россия — Дания пройдет 21 июня в Копенгагене, начало — в 22:00 мск.