Де Бур: Нам нужно сосредоточиться на исправлении огрехов как в обороне, так и в атаке

Главный тренер сборной Нидерландоврассказал о подготовке к матчу св рамках 3-го тура Евро-2020.

Голландцы, выигравшие два первых матча на турнире, уже гарантировали себе выход в 1/8 финала.

«Конечно, нам следует сосредоточиться на исправлении огрехов как в обороне, так и в атаке. И в переходе из обороны в атаку. В общем, во всем.

Конечно, давление уже не то, поскольку мы уже решили вопрос выхода из группы и даже примерно представляем своих дальнейших возможных соперников.

Но в любом случае постараемся подготовить команду к этому матчу наилучшим образом. Поскольку все это будет иметь влияние и на последующие игры», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.