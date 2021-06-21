Далич: Есть много причин, по которым Хорватия пока выглядит не очень

Главный тренер сборной Хорватиирассказал об ожиданиях от матча третьего тура Евро-2020 с Шотландией.

«Есть много причин, по которым мы пока выглядим не очень. Я не собираюсь выдумывать какие-то оправдания, вся ответственность лежит на мне. Мы выглядим не так, как должны были. Позитивную атмосферу обеспечивают победы, а у нас побед не было. В России на ЧМ с этим проблем не было, а сейчас мы постоянно в красной зоне и не можем поймать нужный ритм.

Мне всю карьеру и всю жизнь приходится бороться. Все дается мне с трудом, но я не бегу от этого. Я готов к этому, у меня достаточно сил. Я верю в себя, в команду, в то, что у нас есть силы и смелость, гордость и воля, чтобы во вторник выполнить задуманное. Все списали нас со счетов, и это должно добавить нам мотивации. Сборная заслуживает поддержки за работу, которую мы проделали раньше, и у нас еще есть шанс», — цитирует Далича пресс-служба УЕФА.

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Матч Хорватия — Шотландия состоится 22 июня в Глазго, начало — в 22:00 по мск. После двух туров хорваты и шотландцы имеют в активе по одному очку и делят 3-4 места в группе D.