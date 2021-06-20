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    Модрич: У сборной Хорватии больше нет права на ошибку

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Шотландии Сборная Хорватии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич высказался о предстоящем матче против Шотландии на Евро-2020.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «С момента начала отборочного турнира ЧМ-2022 игра сборной Хорватии далека от идеала, мы далеки от того уровня, на котором играли раньше. Мы в целом хорошо показали себя в матчах отбора на ЧМ против Словакии, Венгрии и Уэльса, но прямо сейчас Хорватия совсем не та, какой мы хотим ее видеть.

    Нам нужно собраться, поверить в себя. Нужно быть агрессивными, эта черта всегда нас характеризовала. У нас больше нет права на ошибку, мы понимаем, что нам нужна только победа», — цитирует Модрича Marca.

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    Хорватия сыграет с Шотландией 22 июня в заключительном туре группового этапа. У команд по одному набранному очку.

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