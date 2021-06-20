Италия — Уэльс: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны составы сборных Италии и Уэльса на матч третьего тура группового этапа Евро-2020.

Встреча группы A пройдет в Риме и начнется в 19:00 по московскому времени.

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Толои, Эмерсон, Пессина, Бастони, Верратти, Жоржиньо, Бернардески, Кьеза, Белотти.

Уэльс: Уорд, Робертс, Родон, Ампаду, Гантер, Уильямс, Моеррелл, Аллен, Рэмзи, Джеймс, Бейл.

Календарь и таблица Евро-2020

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной Италии. Коэффициент на ее победу — 1.58, на успех Уэльса — 8.30, на ничью — 3.95. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

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