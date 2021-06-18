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    Левандовски: Выйдем на матч с Испанией, как на последний бой

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Польши Сборная Испании Футбол Испании Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски поделился мыслями перед матчем со сборной Испании.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    «Мы не боимся. Мы понимаем, что нам нужно проявить максимальную концентрацию. Нам нужно сыграть дисциплинировано и выйти на матч — как на последний бой. Если мы будем действовать как единое целое, бороться за каждый мяч и принимать участие в каждом игровом моменте, тогда у нас будут шансы.

    Вы постоянно испытываете давление, когда играете на Евро и особенно, если не набрали еще ни одного очка. Конечно, мы играем против Испании, у которой отличная команда, отличные игроки. Для нас, это определенно будет большим испытанием», — приводит слова Левандовского пресс-служба УЕФА.

    Поляки сыграют с испанцами 19 июня в Севилье. Прочитать прогноз на игру можно здесь.

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