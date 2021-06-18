Левандовски: Выйдем на матч с Испанией, как на последний бой

Нападающий сборной Польшиподелился мыслями перед матчем со сборной Испании.

«Мы не боимся. Мы понимаем, что нам нужно проявить максимальную концентрацию. Нам нужно сыграть дисциплинировано и выйти на матч — как на последний бой. Если мы будем действовать как единое целое, бороться за каждый мяч и принимать участие в каждом игровом моменте, тогда у нас будут шансы.

Вы постоянно испытываете давление, когда играете на Евро и особенно, если не набрали еще ни одного очка. Конечно, мы играем против Испании, у которой отличная команда, отличные игроки. Для нас, это определенно будет большим испытанием», — приводит слова Левандовского пресс-служба УЕФА.

Поляки сыграют с испанцами 19 июня в Севилье. Прочитать прогноз на игру можно здесь.