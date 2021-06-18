Хорватия — Чехия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.06.2021)

В 19:00 на чемпионате Европы по футболу (группа D) начнётся матч

Составы команд:

«Хорватия»: Доминик Ливакович, Шиме Врсалько, Деян Ловрен, Домагой Вида, Йошко Гвардиол, Иван Перишич, Йосип Брекало, Матео Ковачич, Андрей Крамарич, Лука Модрич, Анте Ребич.

«Чехия»: Томаш Вацлик, Ондржей Челюстка, Владимир Цоуфаль, Томаш Калас, Ян Борил, Владимир Дарида, Томаш Голеш, Лукаш Масопуст, Якуб Янкто, Томаш Соучек, Патрик Шик.

Календарь и таблица Евро-2020

Предыдущий матч соперников: «Чехия» — «Хорватия» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Хорватия» — «Чехия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.59.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Хорватия» со счетом 2:1. Матч между командами «Хорватия» и «Чехия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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