Калайджич: Ранний пенальти явно не сыграл нам на руку

«Конечно, мы очень разочарованы. Мы хорошо начали, опасно контратаковали, но не смогли оказать давление на них и создать опасные моменты.
У Нидерландов очень хороший состав. Во втором тайме мы пропустили гол в очень неподходящий момент.
Ранний пенальти явно не сыграл нам на руку, но и без этого мы хотели играть в атакующий футбол, даже если у нас это и не очень хорошо получалось.
Заслуженная победа Нидерландов. Нас же ждет важнейшая игра в понедельник с Украиной», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
Сборная Нидерландов набрала шесть очков и гарантировала себе первое место в группе С.
Сборная Австрии с тремя очками опустилась на третью строчку турнирной таблицы, пропустив вперед по дополнительным показателям команду Украины. Замыкает квартет Македония (0)
21 июня состоятся матчи Северная Македония — Нидерланды и Украина — Австрия.