Калайджич: Ранний пенальти явно не сыграл нам на руку

Нападающий сборной Австриивысказал мнение о поражении от Голландии (0:2) в матче 2-го тура Евро-2020.

«Конечно, мы очень разочарованы. Мы хорошо начали, опасно контратаковали, но не смогли оказать давление на них и создать опасные моменты.

У Нидерландов очень хороший состав. Во втором тайме мы пропустили гол в очень неподходящий момент.

Все прогнозы на Евро-2020

Ранний пенальти явно не сыграл нам на руку, но и без этого мы хотели играть в атакующий футбол, даже если у нас это и не очень хорошо получалось.

Заслуженная победа Нидерландов. Нас же ждет важнейшая игра в понедельник с Украиной», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Сборная Нидерландов набрала шесть очков и гарантировала себе первое место в группе С.

Сборная Австрии с тремя очками опустилась на третью строчку турнирной таблицы, пропустив вперед по дополнительным показателям команду Украины. Замыкает квартет Македония (0)

21 июня состоятся матчи Северная Македония — Нидерланды и Украина — Австрия.