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    Малиновский: Ничья в матче с Македонией сильно бы нас расстроила

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    Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу над Македонией (2:1) в матче 2-го тура Евро-2020.

    Руслан Малиновский
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    Руслан Малиновский

    На 84-й минуте матча украинский хавбек не реализовал пенальти

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    «Эти три очка очень важны для нас. Мы очень здорово играли в первом тайме, забили два мяча и должны были забивать больше.

    Во втором тайме пропустили после глупого пенальти, что придало сопернику уверенности.

    Во втором тайме мы должны были точнее играть в заключительной трети поля, хотя после пропущенного гола мы продолжили играть компактно и хорошо оборонялись.

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    • Мы создавали моменты и в концовке заработали отличную возможность снять все вопросы. Я немного расстроился из-за нереализованного пенальти.

    Во время игры нужно сохранять концентрацию и делать то, что от тебя ждут на поле. Ничья в этом матче сильно бы нас расстроила», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Украинские футболисты набрали первые три очка на Евро-2020, но по-прежнему находятся на третьем месте в группе С. Северная Македония, проиграв обе игры на турнире, замыкает турнирную таблицу.

    21 июня состоятся матчи Северная Македония — Нидерланды и Украина — Австрия.

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