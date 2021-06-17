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    Де Брейне рассказал, почему не стал праздновать гол

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    Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне рассказал, почему не стал бурно праздновать свой гол в ворота Дании в матче Евро-2020 (2:1).

    Кевин Де Брейне
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    Кевин Де Брейне

    Де Брейне вышел на замену во втором тайме и успел не только забить гол, но и отличиться результативной передачей.

    «Я был счастлив, конечно же, но с достаточным уважением отношусь к чувствам пришедших людей. Я подошел к той части поля, где в субботу упал Эриксен, и сдержал радостные эмоции», — цитирует Де Брейне официальный сайт УЕФА.

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    • Напомним, что датский полузащитник Кристиан Эриксен упал на газон по ходу первого тайма матча Евро-2020 против сборной Финляндии — у него остановилось сердце.

    На поле выбежали врачи, которые реанимировали игрока при помощи непрямого массажа сердца и дефибриллятора, и увезли его в больницу.

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