Де Брейне рассказал, почему не стал праздновать гол

Полузащитник сборной Бельгиирассказал, почему не стал бурно праздновать свой гол в ворота Дании в матче Евро-2020 (2:1).

Де Брейне вышел на замену во втором тайме и успел не только забить гол, но и отличиться результативной передачей.

«Я был счастлив, конечно же, но с достаточным уважением отношусь к чувствам пришедших людей. Я подошел к той части поля, где в субботу упал Эриксен, и сдержал радостные эмоции», — цитирует Де Брейне официальный сайт УЕФА.

Напомним, что датский полузащитник Кристиан Эриксен упал на газон по ходу первого тайма матча Евро-2020 против сборной Финляндии — у него остановилось сердце.

На поле выбежали врачи, которые реанимировали игрока при помощи непрямого массажа сердца и дефибриллятора, и увезли его в больницу.