Адвокат: Думаю, у сборной России хорошие шансы сыграть в плей-офф

Бывший наставник сборной Россиипрокомментировал победу команды над сборной Финляндии (1:0) в матче 2 тура групповой стадии Евро-2020.

«О перспективах российской сборной тяжело судить по одной победе над Финляндией. С другой стороны, Дания не смогла победить эту команду, это говорит о высоком уровне обороны финской сборной.

Я поздравляю Россию с домашней победой, болельщики этой сборной занимают особое место в моем сердце. Думаю, у сборной России хорошие шансы сыграть в плей-офф чемпионата Европы

Здорово, что главный тренер доверился молодым игрокам и они его не подвели. Для футболистов это всегда важно», — цитирует Адвоката Sport24.

Сборная России занимает 2 место в группе B и в следующем туре сыграет со сборной Австрии.