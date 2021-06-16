Адвокат: Думаю, у сборной России хорошие шансы сыграть в плей-офф

Дик Адвокат Фото: globallookpress.com
«О перспективах российской сборной тяжело судить по одной победе над Финляндией. С другой стороны, Дания не смогла победить эту команду, это говорит о высоком уровне обороны финской сборной.
Я поздравляю Россию с домашней победой, болельщики этой сборной занимают особое место в моем сердце. Думаю, у сборной России хорошие шансы сыграть в плей-офф чемпионата Европы
Здорово, что главный тренер доверился молодым игрокам и они его не подвели. Для футболистов это всегда важно», — цитирует Адвоката Sport24.
Сборная России занимает 2 место в группе B и в следующем туре сыграет со сборной Австрии.