СМИ: Алексей Березуцкий станет новым тренером ЦСКА, Бабаян будет его помощником

Алексей Березуцкий Фото: kazfootball.kz
По данным Каирова, руководство ЦСКА утвердит Алексея Березуцкого на должности главного тренера команды.
Одним из ассистентов Березуцкого станет 41-летний Бабаян.
Казахстанец уже находится в Москве и ведет переговоры с клубом.
‼️ Григорий Бабаян уже в Москве, ведёт переговоры с ЦСКА. Новым главным тренером, скорее всего, будет назначен Алексей Березуцкий, а Бабаян станет его помощником.— Ербол Каиров (@erbol_kairov) June 16, 2021
Напомним, ранее на этой неделе ЦСКА прекратил сотрудничество с хорватским специалистом Ивицей Оличем.