СМИ: Алексей Березуцкий станет новым тренером ЦСКА, Бабаян будет его помощником

В тренерский штабвойдет, который накануне покинул пост главного тренера казахстанского «Тобола». Об этом сообщает журналист Ербол Каиров.

По данным Каирова, руководство ЦСКА утвердит Алексея Березуцкого на должности главного тренера команды.

Одним из ассистентов Березуцкого станет 41-летний Бабаян.

Казахстанец уже находится в Москве и ведет переговоры с клубом.

‼️ Григорий Бабаян уже в Москве, ведёт переговоры с ЦСКА. Новым главным тренером, скорее всего, будет назначен Алексей Березуцкий, а Бабаян станет его помощником. — Ербол Каиров (@erbol_kairov) June 16, 2021

Напомним, ранее на этой неделе ЦСКА прекратил сотрудничество с хорватским специалистом Ивицей Оличем.