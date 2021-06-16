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    СМИ: Алексей Березуцкий станет новым тренером ЦСКА, Бабаян будет его помощником

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    В тренерский штаб ЦСКА войдет Григорий Бабаян, который накануне покинул пост главного тренера казахстанского «Тобола». Об этом сообщает журналист Ербол Каиров.

    Алексей Березуцкий
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    Алексей Березуцкий

    По данным Каирова, руководство ЦСКА утвердит Алексея Березуцкого на должности главного тренера команды.

    Одним из ассистентов Березуцкого станет 41-летний Бабаян.

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