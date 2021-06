Голкипер Дин Хендерсон покинул сборную Англии из-за травмы

Главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту пришлось сделать замену в заявке команды на Евро.

Из-за травмы бедра турнир не сможет продолжить голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон.

Вместо него в национальную команду вызван голкипер «Шеффилд Юнайтед» Аарон Рэмсдейл, который был в расширенном составе сборной Англии.

Gutted for you, @deanhenderson.

Wishing you a quick recovery 👊