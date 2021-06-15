Геррейру: Мне немного повезло, но я рад, что сумел забить решающий гол

Защитник сборной Португалиипрокомментировал победу над сборной Венгрии (3:0) в матче 1-го тура Евро-2020.

Геррейру открыл счет в матче на 84-й минуте.

«Это был решающий гол, мне немного повезло, но я рад, что сумел забить. Потом мы забили еще два и очень рады, что победили.

Венгрия — сильная команда, она хорошо защищалась. Мы контролировали мяч почти всю игру, но голов пришлось подождать», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Благодаря этой победе португальцы временно возглавили турнирную таблицу группы F. 19 июня пройдут матчи Венгрия — Франция и Португалия — Германия.