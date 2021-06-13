Врсалько: У нас было несколько хороших моментов, но Англия была лучше

Правый защитник сборной Хорватииподелился впечатлениями после поражения от(0:1) в стартовом матче чемпионата Европы по футболу.

«Мы впервые проиграли стартовый матч на Евро, но это не катастрофа.

У нас было несколько хороших моментов, но Англия была все же лучше. Мы отдали все силы.

Теперь мы не упустим свой шанс. Я уверен, что в следующих двух матчах все будет по-другому», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Англичане набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы D. У хорватов пока ноль очков. Также в этой группе выступают Чехия и Шотландия.

Во втором туре 18 июня Хорватия встретится с Чехией. Англия в этот же день сразится с Шотландией.