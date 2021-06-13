Нидерланды — Украина. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (13.06.2021)

В 22:00 в группе C чемпионата Европы по футболу-2020 начнётся матч

Составы команд:

«Нидерланды»: Мартен Стекеленбург, Стефан де Врей, Дейли Блинд, Юрриен Тимбер, Жоржиньо Вейналдум, Патрик ван Анхольт, Мартен де Рон, Френки де Йонг, Дензел Дюмфрис, Мемфис Депай, Ваутер Вегорст.

«Украина»: Георгий Бущан, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Александр Зубков, Роман Яремчук.

Календарь и таблица Евро-2020

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