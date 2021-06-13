Лайнер: Передача Забитцера была идеальной: нужно было просто дотянуться

Защитник сборной Австриипрокомментировал победу над Северной Македонией (3:1) в первом матче группового этапа Евро-2020.

Защитник менхенгладбахской «Боруссии» открыл счет в матче после передачи Марселя Забитцера.

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«Передача Забитцера была идеальной: нужно было просто дотянуться до мяча. Очень счастлив и надеюсь, что эту радость разделит с нами вся Австрия.

В перерыве все понимали, что нам по силам добиться победы. Мы играли лучше соперника», — сказал игрок в интервью ORF.

Календарь и таблица Евро-2020

Австрийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы С. В следующем туре в группе C Австрия сыграет против Голландии, а Македония — против Украины.