Лайнер: Передача Забитцера была идеальной: нужно было просто дотянуться

Штефан Лайнер Фото: globallookpress.com
Защитник менхенгладбахской «Боруссии» открыл счет в матче после передачи Марселя Забитцера.
«Передача Забитцера была идеальной: нужно было просто дотянуться до мяча. Очень счастлив и надеюсь, что эту радость разделит с нами вся Австрия.
В перерыве все понимали, что нам по силам добиться победы. Мы играли лучше соперника», — сказал игрок в интервью ORF.
Австрийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы С. В следующем туре в группе C Австрия сыграет против Голландии, а Македония — против Украины.