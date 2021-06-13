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    Триппьер: Самое важное — три очка и ноль пропущенных голов

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    Защитник «Атлетико» и сборной Англии Киран Триппьер поделился впечатлениями после победы на сборной Хорватии (1:0) в матче 1 тура Евро-2020.

    Киран Триппьер
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    Киран Триппьер

    «Не было нервов. Мы уверенная в себе команда. Верим в свои способности. Старались атаковать как можно быстрее. Самое важное — три очка и ноль пропущенных голов.

    Я невероятно рад за Рахима Стерлинга и команду. Болельщики были на высоте. Это что-то невероятное. Надеюсь, они получили удовольствие.

    Первая игра всегда важна. Следующий матч будет еще важнее. Нужно работать дальше», — приводит слова Триппьера BBC Sport.

    В следующем матче Англия сыграет с Шотландией. Игра назначена на 18:00 мск.

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