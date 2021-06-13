Триппьер: Самое важное — три очка и ноль пропущенных голов

Защитник «Атлетико» и сборной Англииподелился впечатлениями после победы на сборной Хорватии (1:0) в матче 1 тура Евро-2020.

«Не было нервов. Мы уверенная в себе команда. Верим в свои способности. Старались атаковать как можно быстрее. Самое важное — три очка и ноль пропущенных голов.

Я невероятно рад за Рахима Стерлинга и команду. Болельщики были на высоте. Это что-то невероятное. Надеюсь, они получили удовольствие.

Первая игра всегда важна. Следующий матч будет еще важнее. Нужно работать дальше», — приводит слова Триппьера BBC Sport.

В следующем матче Англия сыграет с Шотландией. Игра назначена на 18:00 мск.