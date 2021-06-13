Триппьер: Самое важное — три очка и ноль пропущенных голов

Киран Триппьер Фото: globallookpress.com
«Не было нервов. Мы уверенная в себе команда. Верим в свои способности. Старались атаковать как можно быстрее. Самое важное — три очка и ноль пропущенных голов.
Я невероятно рад за Рахима Стерлинга и команду. Болельщики были на высоте. Это что-то невероятное. Надеюсь, они получили удовольствие.
Первая игра всегда важна. Следующий матч будет еще важнее. Нужно работать дальше», — приводит слова Триппьера BBC Sport.
В следующем матче Англия сыграет с Шотландией. Игра назначена на 18:00 мск.