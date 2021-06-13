Врач «Интер»: У Эриксена не было проблем ни у нас, ни в «Тоттенхэме»

Глава медицинского штаба «Интера»прокомментировал ситуацию с полузащитника команды

«Мы пережили плохие моменты. Не только я, но и вся семья "Интера". В ближайшие несколько дней мы займемся масштабными исследованиями.

Важно, что сейчас Эриксен в порядке, но у него не было проблем. Ничего, что хотя бы отдаленно указывало бы на проблему. Ни в "Тоттенхэме", ни в "Интере".

В Италии это контролируют очень строго», — приводит слова Вольпи La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Эриксен упал на газон по ходу первого тайма матча сборной Дании против сборной Финляндии в первом туре группового этапа Евро-2020.

На поле выбежали врачи, которые начали проводить реанимационные процедуры, включая использование дефибриллятора. Когда Эриксена увозили с поля, он был в сознании. Позже медикам удалось стабилизировать его состояние.

По просьбе Эриксена футболисты сборной Дании доиграли матч с Финляндией в субботу вечером. Игра завершилась победой финской команды со счетом 1:0.